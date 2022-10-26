اسامة سعد :إقفال بوجه المواطنين بدلا من الاعتذار منهم

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غرد النائب أسامة سعد، عبر حسابه على "تويتر" تعليقا على قرار الاقفال الذي اتخذته مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، قائلا: "إقفال بوجه المواطنين بدلا من الاعتذار منهم. وزارة الطاقة وشركة مياه لبنان الجنوبي وشركة كهرباء لبنان فريق إداري وسياسي واحد. لماذا لا يعالجون مشاكلهم فيما بينهم بدلا من رمي بلاويهم على الناس".