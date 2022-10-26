عن البدء بالتنقيب عن الغاز وترسيم الحدود البحريّة مع سوريا... ماذا كشف وزير الخارجيّة؟

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ "شركة "توتال" ستبدأ العمل في حقل قانا للتنقيب عن الغاز بعد توقيع الإتّفاق".

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وقال بو حبيب لـ"الجزيرة": "سننشر نصّ إتّفاق ترسيم الحدود البحرية رسميا بعد التوقيع عليه".

وأكّد أنّ "لا تعقيدات بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا"، وأضاف: " سنتفق على موعد آخر مع السوريين لبدء محادثات ترسيم الحدود". وقال إنّ " حكومة تصريف الأعمال ستواصل محادثات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا".

