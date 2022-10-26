Advertisement

لبنان

عن البدء بالتنقيب عن الغاز وترسيم الحدود البحريّة مع سوريا... ماذا كشف وزير الخارجيّة؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1004338-638023985984824605.jpg
Doc-P-1004338-638023985984824605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ "شركة "توتال" ستبدأ العمل في حقل قانا للتنقيب عن الغاز بعد توقيع الإتّفاق".
 
Advertisement
وقال بو حبيب لـ"الجزيرة": "سننشر نصّ إتّفاق ترسيم الحدود البحرية رسميا بعد التوقيع عليه".
 
وأكّد أنّ "لا تعقيدات بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا"، وأضاف: "سنتفق على موعد آخر مع السوريين لبدء محادثات ترسيم الحدود". وقال إنّ "حكومة تصريف الأعمال ستواصل محادثات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا".

وأشار بو حبيب إلى أنّ "لبنان يعاني من وجود أكثر من مليوني سوري على أراضيه"، وتابع: "تلقينا ضمانات بعدم التعرض للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-26
02:30 | 2022-10-26
08:05 | 2022-10-26
13:10 | 2022-10-26
13:02 | 2022-10-26
12:56 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website