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لبنان
منيمنة: انجزنا النسخة الاخيرة من مشروع الطاقة المتجددة
Lebanon 24
26-10-2022
|
09:32
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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس مشروع قانون الطاقة المتجددة، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء.
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اثر الجلسة قال النائب منيمنة: "عرضنا لموضوع الطاقة المتجددة والشبكة الوطنية والقدرة على تبادل الكهرباء بين الناس والمناطق، حتى تكون فاعلة وتصل الى وصلة بيع الكهرباء لكهرباء لبنان لقاء تعويض مادي يسمح بتشجيع انشاء الطاقة المتجددة. هذا الموضوع مهم في ظل التغيير المناخي واتجاه العالم نحو الطاقة المتجددة، وكجزء اساسي من حل مشكلة الكهرباء والطاقة في لبنان، نتوقع ان يتلقف السوق هذا القانون بعد ان يقر في مجلس النواب، اي مشروع الطاقة المتجددة ويرافقه نشاط اقتصادي ويساعد على حل مشكلة الكهرباء".
وأضاف: "انجزنا النسخة الاخيرة من هذا المشروع وتبقى بعض التفاصيل التي سننجزها خلال اليومين المقبلين وسيرفع الى لجنة الاشغال العامة والنقل حتى يناقش ويقر ومن ثم الى الهيئة العامة، وبذلك نكون انجزنا هذا القانون في اللجنة الفرعية التي ترأستها".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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