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لبنان

سرقة تطال الدفاع المدنيّ! (صور)

Lebanon 24
26-10-2022 | 09:37
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سرق مجهولون 3 بطاريات من آليات تابعة للدفاع المدني في النبطية، مساء أمس، وأصبح من غير الممكن إخماد الحرائق.
 
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