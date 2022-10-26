احتفال موسيقي لاول مرة في مستشفى بعبدا الحكومي دعماً له وللكونسرفتوار الوطني

دعت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس إلى احتفال موسيقي بعنوان "MUSIC HEALS"، في إطار خطة دعم المعهد الوطني العالي للموسيقى والعاملين فيه ودعم مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض.

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وتعزف في الاحتفال الذي سيقام يوم الجمعة 4 تشرين الثاني، الساعة الثامنة والنصف مساء، في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، والأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج. مع الضيوف: يوسف الخال، كارين راميا وجوزيف العيسى، وأنطوان وديع الصافي في ظهور خاص. كما يتضمن البرنامج تحية خاصة لأعمال الأخوين صباغ.





ويعود ريع الاحتفال لمستشفى بعبدا لتغطية الاستشفاء لجميع العاملين في الكونسرفتوار. ويعود ريع الاحتفال لمستشفى بعبدا لتغطية الاستشفاء لجميع العاملين في الكونسرفتوار.

تباع البطاقات في جميع فروع Ticketingboxoffice.