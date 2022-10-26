هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل لإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين سافر إلى لبنان وإسرائيل لإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب ما أفادت "الحرة".

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