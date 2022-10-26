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لبنان

سرقوا سيارتها من أمام منزلها

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:07
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سرق مجهولون سيارة السيدة ال.ال، وهي من نوع "مرسيدس 300"، كحلية اللون، كانت مركونة أمام منزلها في بلدة عبرا، شرقي صيدا.
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صيدا

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