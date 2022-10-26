استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، رئيسي مجلسي إدارتي شركتي ألفا وتاتش جاد ناصيف وسالم عيتاني.





وتم البحث في موضوع الرقابة على التسعيرة وبيع البطاقات كما في موضوع الاقتصاد الرقمي وكيفية مساعدة الشركتين بالانترنت بهذا الخصوص دعما لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير الاقتصاد الرقمي بغية خلق فرص العمل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.