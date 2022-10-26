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لبنان

بشأن التغذيّة الكهربائيّة... إليكم هذا الخبر السار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2022 | 10:24
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أفادت معلومات لـ"لبنان 24" عن وصول باخرة محملة بمادة الفيول الى معمل الزهراني صباح غد، على أن نشهد إنفراجات بالتيار الكهربائي على كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من صباح الاثنين المقبل لمدة 5 ساعات.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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