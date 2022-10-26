بشأن التغذيّة الكهربائيّة... إليكم هذا الخبر السار

أفادت معلومات لـ"لبنان 24" عن وصول باخرة محملة بمادة الفيول الى معمل الزهراني صباح غد، على أن نشهد إنفراجات بالتيار الكهربائي على كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من صباح الاثنين المقبل لمدة 5 ساعات.

Advertisement