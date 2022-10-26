24
o
بيروت
24
o
طرابلس
12
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن التغذيّة الكهربائيّة... إليكم هذا الخبر السار
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-10-2022
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات لـ"لبنان 24" عن وصول باخرة محملة بمادة الفيول الى معمل الزهراني صباح غد، على أن نشهد إنفراجات بالتيار الكهربائي على كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من صباح الاثنين المقبل لمدة 5 ساعات.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
علي حمية لـ"الجديد": تكلفة شراء المازوت لتشغيل مولدات المطار عالية جداً وديمومة عمل المطار باعتماده على المولدات غير مضمونة وسأبحث مدى قانونية استئجار باخرة لتغذية المرافق العامة بالكهرباء
Lebanon 24
علي حمية لـ"الجديد": تكلفة شراء المازوت لتشغيل مولدات المطار عالية جداً وديمومة عمل المطار باعتماده على المولدات غير مضمونة وسأبحث مدى قانونية استئجار باخرة لتغذية المرافق العامة بالكهرباء
26/10/2022 20:25:47
26/10/2022 20:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي عن الكهرباء: نحتاج فقط الى الفيول اويل ونحن نجري الاتصالات اللازمة في هذا الصدد والبنك الدولي يريد مساعدتنا
Lebanon 24
ميقاتي عن الكهرباء: نحتاج فقط الى الفيول اويل ونحن نجري الاتصالات اللازمة في هذا الصدد والبنك الدولي يريد مساعدتنا
26/10/2022 20:25:47
26/10/2022 20:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والفيول بين لبنان ايران... اليكم أخر المعلومات
Lebanon 24
الكهرباء والفيول بين لبنان ايران... اليكم أخر المعلومات
26/10/2022 20:25:47
26/10/2022 20:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: عندما نقرّ التعرفة الجديدة للكهرباء يمكننا أن نستورد الكهرباء والغاز من الأردن ومصر وأن نشتري الفيول أويل لأنّ التعرفة الجديدة ستسمح لنا بذلك ونعمل على تأمين الرأس المال التشغيلي من المؤسسات الدولية
Lebanon 24
ميقاتي: عندما نقرّ التعرفة الجديدة للكهرباء يمكننا أن نستورد الكهرباء والغاز من الأردن ومصر وأن نشتري الفيول أويل لأنّ التعرفة الجديدة ستسمح لنا بذلك ونعمل على تأمين الرأس المال التشغيلي من المؤسسات الدولية
26/10/2022 20:25:47
26/10/2022 20:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
رادار لبنان24
الكهرباء
باخرة
فيول
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
Lebanon 24
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
16:00 | 2022-10-25
25/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
14:12 | 2022-10-25
25/10/2022 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
16:33 | 2022-10-25
25/10/2022 04:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لمنخفض جوي بارد.. الحرارة ستصل إلى 17 والثلوج ستتساقط للمرة الأولى في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا لمنخفض جوي بارد.. الحرارة ستصل إلى 17 والثلوج ستتساقط للمرة الأولى في هذا الموعد
01:54 | 2022-10-26
26/10/2022 01:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدولار"... هل يتابع مساره الانخفاضي؟
Lebanon 24
"الدولار"... هل يتابع مساره الانخفاضي؟
04:30 | 2022-10-26
26/10/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-10-26
بعد تعميم الاحد ... ماذا عن أسعار الصرف المعتمدة لدى المصارف؟
02:30 | 2022-10-26
اخصائي يشرح: هكذا تتخلصون من الكوليرا في منازلكم.. الوقاية اولاً
08:05 | 2022-10-26
الشامي: حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع صندوق النقد
13:10 | 2022-10-26
التغذية الكهربائية والتكييف في المطار... هل تم التوصل لحل؟
13:02 | 2022-10-26
دبور استقبل سفير سلطنة عمان في لبنان وأطلعه على الأوضاع الفلسطينية
12:56 | 2022-10-26
ما جديد ملف ترسيم الحدود البحرية؟
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
26/10/2022 20:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
26/10/2022 20:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
26/10/2022 20:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact