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لبنان

قائد الجيش استقبل الملحق العسكري الاسباني

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:29
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الاسباني Colonel Francisco Javier Galisteo Cañas، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في لبنان.
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جوزف عون

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