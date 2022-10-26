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لبنان

مطلوب بجرائم سرقة ومراهنات وعملة مزيّفة.. هكذا أوقفته مفرزة الضاحية

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:36
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صـدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

في إطار العمل الذّي تقوم به مفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة للقبض على المطلوبين للقضاء، تمكّنت دوريّة من المفرزة بتاريخ 21/10/2022 من توقيف المدعو:
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- م. ج. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسيّة) وهو مطلوب بجرائم سرقة، احتيال، مراهنات، وحيازة عملة مزيّفة.

بالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بما نسب إليه.
 


أودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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