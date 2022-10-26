مطلوب بجرائم سرقة ومراهنات وعملة مزيّفة.. هكذا أوقفته مفرزة الضاحية

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صـدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار العمل الذّي تقوم به مفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة للقبض على المطلوبين للقضاء، تمكّنت دوريّة من المفرزة بتاريخ 21/10/2022 من توقيف المدعو:- م. ج. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسيّة) وهو مطلوب بجرائم سرقة، احتيال، مراهنات، وحيازة عملة مزيّفة.بالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بما نسب إليه.