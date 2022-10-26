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لبنان

عثمان استقبل فرونتسكا وبحثا في الاوضاع العامة

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:32
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام ظهر اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، في زيارة، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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عثمان

فرونتسكا

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