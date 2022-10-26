عثمان استقبل فرونتسكا وبحثا في الاوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام ظهر اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، في زيارة، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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