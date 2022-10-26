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لبنان

هبة من الجمهورية الإيطالية إلى الجيش (صور)

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:44
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
 
"بتاريخ 26/ 10/ 2022 تسلمت المؤسسة العسكرية كمية من المواد الغذائية المقدمة هبة من الجمهورية الإيطالية في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك استكمالا لهبتها المقدمة سابقا بتاريخ 17/ 10/ 2022".
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