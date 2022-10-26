إشكال وإطلاق نار في سوق شكا... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين "ط.ع" و"ر.ع" يرافقه والده في سوق منطقة شكا، تطوّر إلى قيام الأوّل بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربيّ، من دون تسجيل إصابات.

وحضرت الى المكان دورية من مخابرات الجيش، وأوقفت مطلق النار.