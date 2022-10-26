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لبنان

نائبة رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة Ile de france زارت Rebirth Beirut

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:06
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استقبل رئيس جمعية Rebirth Beirut كابي فرنيني، في مقر الجمعية في الجميزة، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة Ile de france فلورنس بورتيللي، يرافقها وفد ضم Juanjo Mosalini  وVannina Prévot وAdam Barkia، ومنى منصور.
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وأفاد بيان للجمعية أن "بوتيللي والوفد الفرنسي المرافق اطلعا على دور الجمعية الإنمائي المهم في بيروت ومبادراتها المتعددة التي أنارت شوارع بيروت وأحيت إشاراتها المرورية. كما أثنيا على دور الجمعية الثقافي، بتحويل المقر في الجميزة إلى ملتقى فني راق".

بدوره، شكر فرنيني لبورتيللي "زيارتها الجمعية"، مثنيا على "دور إيل دو فرانس في بيروت، لا سيما بعد انفجار ٤ آب والعلاقة القوية التي تربطها ببيروت".

وتمنى "التعاون بين الجمعية وإيل دو فرانس في مشاريع ومبادرات مستقبلية".
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