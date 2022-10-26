الرئيس عون منح جمعية الصليب الأحمر وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرّم جمعية الصليب الأحمر اللبناني على التضحيات الإنسانية والجهود التي بذلتها في مختلف الفترات التي مرت على لبنان، ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف pic.twitter.com/tTJ7grOHJO
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 26, 2022
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرّم جمعية الصليب الأحمر اللبناني على التضحيات الإنسانية والجهود التي بذلتها في مختلف الفترات التي مرت على لبنان، ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف pic.twitter.com/tTJ7grOHJO