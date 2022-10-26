الرئيس عون منح جمعية الصليب الأحمر وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف

كرّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جمعية الصليب الأحمر اللبناني على التضحيات الإنسانية والجهود التي بذلتها في مختلف الفترات التي مرت على لبنان، ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف.

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