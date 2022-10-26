واقع القطاع السياحي بين عون ونصار

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد إضافة الى واقع القطاع السياحي على أبواب فصل الشتاء.

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