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لبنان

واقع القطاع السياحي بين عون ونصار

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:35
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد إضافة الى واقع القطاع السياحي على أبواب فصل الشتاء.
 
 
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