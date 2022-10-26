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لبنان

أهالي وأصدقاء الموقوفين في السجون التركية قطعوا مسارب مستديرة بيستاشيو في الميناء للمطالبة باسترجاع أبنائهم

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:40
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عمد أهالي وأصدقاء الموقوفين في السجون التركية إلى قطع مسارب مستديرة بيستاشيو في مدينة الميناء بحاويات النفايات والحجارة، مطالبين المعنيين في  الدولة اللبنانية الإسراع في إيجاد حلول لاسترجاع أبنائهم إلى لبنان، ولوحوا باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب المعنيون لندائهم.
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يذكر أن المحتجزين في تركيا كانت وجهة هجرتهم غير الشرعية من طرابلس إلى أوروبا، الشهر الماضي، قبل أن يستقر بهم الحال في الاحتجاز لدى السلطات التركية، بعد غرق مركبهم .
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