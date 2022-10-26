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لبنان

معوض زار شمعون: أمد يدي لجميع أفرقاء المعارضة لإنقاذ الناس مما يعانونه

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:42
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استقبل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض، في المقر المركزي للحزب في السوديكو، بحضور النائب أديب عبد المسيح، أميني الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون والإعلام بطرس طراف، وقياديين في "حركة الاستقلال".
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بعد اللقاء، أشار معوض إلى أن "المسار المتبع حاليا سيؤدي إلى رئيس تسووي، مما سيزيد الفقر والذل لدى اللبنانيين، إضافة إلى استمرار سرقة المودعين، بعيدا من الإصلاحات"، وقال: "نعمل على تغيير موازين القوى عبر جمع المعارضة على شتى تنوعها وتحمل المسؤولية للانتقال من قوة اعتراض إلى أكثرية دستورية من أجل التغيير وتقديم الأفضل لصالح حياة اللبنانيين".

أضاف: "علينا أن نجتمع حول رئيسٍ سيادي وإصلاحي وجمع المعارضة تحت سقف المؤسسات. وانطلاقا من الثقة التي منحتني إياها أكثرية المعارضة، أمد يدي لجميع أفرقائها من أجل إنقاذ الناس مما يعانونه".

من جهته، قال شمعون:  "ثابتون على مواقفنا في ترشيح معوض، ولسنا في صدد تحدّي أحد، بل نحث النواب تحسين وضع الناس الذين اقترعوا لهم، وذلك يكون من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

أضاف: "علينا تخطي مرحلة السلاح لأنها أودت بالبلاد إلى ما هي عليه، والرئيس الذي نريده عليه أن يكون قريباً من الجميع وباستطاعته طرح موضوع السلاح لحلحلته".
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