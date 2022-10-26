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لبنان

المكاري: لم نتلقّ أي مراسلة رسمية لإغلاق وسائل إعلام حوثية

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:45
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صدر عن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري البيان الاتي:
"تبث وسائل اعلامية اخباراً غير صحيحة عن قرار لبناني بإغلاق قناة "المسيرة" ووسائل اعلامية اخرى تابعة للحوثيين تعمل من بيروت، وذلك عقب استقبالي السفير اليمني اليوم.
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يهمني ان أوضح ان لا قرار لبنانيا في هذا الاطار، ولا سيما ان وزارة الاعلام لم تتلقّ حتى الآن اي مراسلة رسمية ذات صلة، وبالتالي لا قرار من وزير الاعلام في هذا الخصوص".
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