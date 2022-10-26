جنبلاط يستقبل وفد مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان وأعضاء من فريق العمل في الكونغرس

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وفد مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان وأعضاء من فريق العمل في الكونغرس الأميركي، حيث كان عرض لمختلف الأوضاع والمستجدات.



وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد السفير السابق إدوارد غابريال، مشيراً إلى أن "الوفد يحاول الوقوف على رأي جميع القوى والفعاليات اللبنانية لفهم الواقع اللبناني، واليوم التقينا بجنبلاط، وسيكون لنا لقاءات أخرى خلال هذا الأسبوع، وذلك لكي نرفع تقريراً إلى الكونغرس وإدارته حول كيفية مقاربة الوضع اللبناني، مع التأكيد على الحاجة الضرورية لانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة، وعلى الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والتي نأمل أن تأتي بالكهرباء للشعب اللبناني بأقرب وقت، وقد كانت هذه الأولويات التي نأمل أن نرى الحكومة اللبنانية تعمل لها بالأسابيع المقبلة".

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