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لبنان

في ببنين... الجيش يداهم منزل أحد أخطر المطلوبين

Lebanon 24
26-10-2022 | 12:10
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قامت قوة من الجيش بمداهمة منزل (خ.ك)، وهو أحد أخطر المطلوبين في بلدة ببنين في عكار، ورئيس مجموعة تقوم بأعمال خارجة عن القانون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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