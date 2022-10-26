في ببنين... الجيش يداهم منزل أحد أخطر المطلوبين

قامت قوة من الجيش بمداهمة منزل (خ.ك)، وهو أحد أخطر المطلوبين في بلدة ببنين في عكار، ورئيس مجموعة تقوم بأعمال خارجة عن القانون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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