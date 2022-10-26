ما جديد ملف ترسيم الحدود البحرية؟

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يتريّث في اختيار الوفد النهائي الذي سيوقع الإتفاق في الناقورة إلى أن يتأكّدَ من أنّ ما طالبَ به لبنان سيَحصُل بعد لقاء سيجمع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مساء اليوم.

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ومن جانبها، أفادت معلومات الـ"أم تي في" بأن هوكشتاين وصل الى بيروت وسيزور بوصعب بعد قليل ويحمل معه مكتوباً من الجانب الاميركي وسيوقّعه غداً إمّا عون أو دوائر القصر الجمهوري.

وأضافت المعلومات أن القصر الجمهوري مصرّ على أن يتمثّل الجيش في وفد الناقورة غداً لأنه معنيّ في هذا الملف ولم يُحسم بعد من سيُشارك ضمن هذا الوفد".