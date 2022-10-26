رئيس بلدية تلبيرة حول انتشار الكوليرا: المزروعات العكارية تروى من المياه الجوفية النظيفة الخالية من أي تلوث

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أوضح رئيس بلدية تلبيرة رئيس فرع اتحاد الفلاحين في عكار عبد الحميد صقر ببيان حول "انتشار الكوليرا في بعض البلدات نتيجة لتلوث مياه الري للأراضي الزراعية في سهل عكار، أن كافة المزروعات في قرى وبلدات سهل عكار تروى من مصادر الآبار الإرتوازية اي من المياه الجوفية النظيفة والخالية من أي تلوث وذلك اثبتته التحاليل التي يقوم بها المزارعون كل عام، وهذه المياه اثبتت صلاحيتها للشرب ولري الاراضي الزراعية".وأكد أن "كافة المزروعات والمنتجات في قرى سهل عكار هي منتجات نظيفة وصالحة للطعام ولا يوجد لها اي تأثير سلبي في موضوع الكوليرا، وذلك ابتداء من قرى وبلدات العبودية وشير حميرين وضهر القنبر والشيخ عياش وتلحميرة وتلبيرة والمسعودية وتل عباس الشرقي والغربي والحيصا وحكر الضاهري والسماقية والسمونية وتلحياة وتلمعيان والقليعات وتلبيبة وكافة بلدات السهل".وقال: "كل كلام يشير بشكل او بآخر الى تلوث مزروعات السهل فإنه يستهدف ضرب مصالح المزارعين والقطاع الزراعي وتقف خلفه أياد خفية، لذلك وبناء لما تقدم نطالب وبإسم المزارعين في سهل عكار بإرسال لجنة من وزارة الصحة للكشف على الآبار الإرتوازية التي تروي مزروعاتنا والتأكد من صحة ما نقوله عبر اخذ عينات من المياه الجوفية وإجراء الإختبارات اللازمة عليها".