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لبنان

دبور استقبل سفير سلطنة عمان في لبنان وأطلعه على الأوضاع الفلسطينية

Lebanon 24
26-10-2022 | 13:02
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استقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، اليوم ، سفير سلطنة عمان في لبنان احمد بن محمد بن سعيد السعيدي.

واطلع دبور، بحسب بيان للسفارة،  "السفير العماني على الاوضاع العامة في الاراضي الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة بحق ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، وبخاصة في مدينة القدس وعمليات القتل الممنهج التي ترتقي الى جرائم حرب ضد الانسانية، والاقتحامات اليومية لقطعان مستوطنيه لباحات المسجد الاقصى، والقيام بممارسة الطقوس التلمودية، محاولاً بذلك فرض واقع جديد على الارض، مخالفا بذلك كافة الاعراف والقوانين الدولية، وعمليات الاستفزاز للمؤمنين، في الوقت الذي يمنع فيه الفلسطيني من الدخول الى الاماكن المقدسة واقامة شعائره الدينية".
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