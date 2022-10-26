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لبنان

التغذية الكهربائية والتكييف في المطار... هل تم التوصل لحل؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 13:10
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أفادت معلومات قناة الـ"أم تي في" أن التغذية بالتيار الكهربائي عبر خطّ الخدمة عادت الى مطار رفيق الحريري الدولي، وبالتالي ستعود آلات التكييف الى العمل من جديد وهي بحاجة الى حوالي ١٢ ساعة لتُحدث فرقاً ملموساً. 
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مطار رفيق الحريري

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