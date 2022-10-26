هذا ما سيحصل في التغذية الكهربائية في الأيام المقبلة

Advertisement

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن وصول باخرة محملة بـ30 ألف طن من الفيول.وفي حديث لقناة "الميادين"، أكد فياض أن "حمولة الباخرة قد ترفع التغذية بالكهرباء إلى 3 ساعات يومياً".وأشار إلى أن "الأولوية في التغذية بالكهرباء ستعطى للمرافق العامة ومحطات المياه للمساعدة بمواجهة الكوليرا".