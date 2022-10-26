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لبنان

هذا ما سيحصل في التغذية الكهربائية في الأيام المقبلة

Lebanon 24
26-10-2022 | 13:17
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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن  وصول باخرة محملة بـ30 ألف طن من الفيول.

وفي حديث لقناة "الميادين"، أكد فياض أن "حمولة الباخرة قد ترفع التغذية بالكهرباء إلى 3 ساعات يومياً". 
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وأشار إلى أن "الأولوية في التغذية بالكهرباء ستعطى للمرافق العامة ومحطات المياه للمساعدة بمواجهة الكوليرا".
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