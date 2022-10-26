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لبنان

جعجع: باسيل لا يريد إلا نفسه في الرئاسة

Lebanon 24
26-10-2022 | 13:31
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أكد رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن رئيس الجمهورية ميشال عون "أضاع 40 سنة من حياتنا، بدأ مع القوات اللبنانية واستمرّ لينقض على باقي اللبنانيين، لافتاً إلى أنه سيترك "باقي الكلام لمرحلة مستقبلية".
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وفي حديث لـ"النهار"، أكد جعجع أنه في عهد الرئيس عون "أكثر مرة ذُلّت رئاسة الجمهورية"، مضيفاً أن "جماعة الممانعة لا يناسبهم أن أكون في بعبدا". 
 
واعتبر جعجع أنه "في حال وصلت إلى الرئاسة، سأمارس صلاحياتي بشكل جدي في التعامل مع حزب الله".
 
ولفت إلى أنّ "أكثر اسم مقبول بين أفرقاء المعارضة كان ميشال معوض ولهذا السبب اخترناه. حاولنا كثيراً مع النواب الجدد ولكنهم لا يريدون أي شيء".
 
وأشار إلى أن "حزب الله مرتبط لأبعد الحدود بجبران باسيل"، متهماً الأخير بأنه "لا يريد إلا نفسه في الرئاسة. لذلك لا نرى حتى الآن أي مرشح لقوى الممانعة". 
 
حكوميّاً، رأى جعجع أن "الحكومة إن تشكلت وإن لم تتشكل فهذا لن يغيّر شيء في الأمور"، معتبراً أن "الحياة السياسية لا تحتمل أي فراغ لذلك دستورياً تنتقل صلاحيات الرئيس الى الحكومة الحالية".
 
وعن الحوار الذي يحكى عن نية الرئيس نبيه بري الدعوة إليه، تساءل: "من أجل ماذا؟"، مضيفاً: "سيكون لنا موقف في الأيام المقبلة حول الدعوات من أجل الحوار".
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