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لبنان

في دير الزهراني... استنشقا الغاز فاختنقا

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:15
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نقلت اليوم الى مستشفى النبطية الحكومي، جثتا السوريين (م. ب.) ٢٧ سنة، وزوجته (ش.ا.)  ١٨ سنة، اثر اختناقهما باستنشاق الغاز في منزلهما ببلدة دير الزهراني، ويقوم مخفر النبطية بالتحقيق في الحادثة.
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