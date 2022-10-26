في دير الزهراني... استنشقا الغاز فاختنقا

نقلت اليوم الى مستشفى النبطية الحكومي، جثتا السوريين (م. ب.) ٢٧ سنة، وزوجته (ش.ا.) ١٨ سنة، اثر اختناقهما باستنشاق الغاز في منزلهما ببلدة دير الزهراني، ويقوم مخفر النبطية بالتحقيق في الحادثة.

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