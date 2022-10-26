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لبنان

الحلبي مشاركًا في الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية في القاهرة: جهودنا وحركتنا تنصب في اتجاه ترسيخ استقرار نظامنا التربوي والجامعي

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:53
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شارك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية الذي يقام في القاهرة برعاية رئيس الجمهورية المصرية المشير عبد الفتاح السيسي.


وقال الوزير الحلبي في افتتاح المؤتمر: "استجابة للأزمة التي تصيب لبنان والتي تستهدف نظامه التربوي والجامعي بكل قوة، فقد أطلقت الوكالة الجامعية الفرنكوفونية خطة للتضامن مع لبنان ونظمت في ٱذار الماضي ورش عمل حول أوضاع التعليم العالي، وقد جسدت هذه المبادرات إرادة الوكالة في المحافظة على الموقع الذي يستحقه لبنان..."
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وأضاف: "إن حضورنا في مصر أم الدنيا يأخذ بعدا أكبر ،لأن مصر موضع شغف الأمة العربية جمعاء وبخاصة لبنان. وإن جهودنا وحركتنا تنصب في اتجاه ترسيخ استقرار نظامنا التربوي والجامعي، وإعادة الدينامية والتميز والإشعاع لبلد الارز".
وأكد أن "الخروج من الأزمة لن يتم إلا بمواكبة شركائنا المخلصين وفي مقدمهم الوكالة الجامعية الفرنكوفونية المدعوة للتحرك في اتجاه الجامعات في لبنان من أجل تعزيز الجودة والبحوث العلمية. فالجامعات ليس لها دور إذا لم تكن هي مصدر المعرفة، وبالتالي لا جامعات من دون البحث العلمي، والبحوث ليست ترفا، بل حاجة ملحة في هذه المنطقة من العالم، ونأمل أن تساعدونا لنحافظ على سيادتنا العلمية".
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