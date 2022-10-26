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لبنان

جريح في حادث سير في الكورة

Lebanon 24
26-10-2022 | 16:06
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 سقط جريح في حادث سير مساء اليوم بين سيارتين على طريق عام راسمسقا - بكمرا الكورة، بالقرب من مطعم punto alto.
 
وقد نقل الصليب الاحمر الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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