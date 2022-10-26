جريح في حادث سير في الكورة

سقط جريح في حادث سير مساء اليوم بين سيارتين على طريق عام راسمسقا - بكمرا الكورة، بالقرب من مطعم punto alto.

وقد نقل الصليب الاحمر الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.