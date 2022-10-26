موقف مجهول

لم يُعرف بعد موقف عاصمة أوروبية معنية من ترشيح موظف كبير غير مدني، مع العلم أن عواصم عربية صديقة تتبنى هذا الترشيح بقوة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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