أسماء سرّية

تمسّك رئيس التيار الموالي بسرية الأسماء المقترحة للتوزير محل 3 وزراء مسيحيين من غير المحسوبين تماماً على تياره أو الولاء الشخصي له، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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