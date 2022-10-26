أسماء سرّية

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لبنان
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Lebanon 24
26-10-2022
|
18:30
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تمسّك رئيس التيار الموالي بسرية الأسماء المقترحة للتوزير محل 3 وزراء مسيحيين من غير المحسوبين تماماً على تياره أو الولاء الشخصي له، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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