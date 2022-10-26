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لبنان

المصارف تمهّد لعودتها إلى العمل

Lebanon 24
26-10-2022 | 18:15
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تُمهّد المصارف لعودتها إلى العمل كالمعتاد، مع استمرار الإجراءات المخففة، بدءاً من الثلاثاء المقبل، بحملة إعلامية – إعلانية لتلميع صورتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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