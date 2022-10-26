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لبنان

طفلة عمرها 12 عاما تتعرض للتحّرش من قبل والدها

Lebanon 24
26-10-2022 | 23:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مفرزة استقصاء الشمال بتوقيف المدعو "ج.ا" في محلة "سكة الشمال" في  طرابلس، وذلك بعد قيامه بالتحرش بإبنته القاصر البالغة من العمر 12 عاماً .

وتم اقتياد الرجل الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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