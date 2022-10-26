طفلة عمرها 12 عاما تتعرض للتحّرش من قبل والدها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مفرزة استقصاء الشمال بتوقيف المدعو "ج.ا" في محلة "سكة الشمال" في طرابلس، وذلك بعد قيامه بالتحرش بإبنته القاصر البالغة من العمر 12 عاماً .



وتم اقتياد الرجل الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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