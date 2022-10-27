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لبنان

حلفاء العهد مزعوجون من "الحصرية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-10-2022 | 01:30
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في الوقت الذي تعمل فيه معظم القوى السياسية على الاستفادة اعلاميا وسياسيا من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، يبدو ان التنافس على أشده بشأن مرجعية الانجاز الحدودي.

ويقول مصدر معني " ان "حزب الله" كعادته يعمل على الاضاءة والتركيز على قدراته العسكرية ومساهمتها في الحصول على الثروات والزام اسرائيل بالخطوط البحرية التي طالب بها لبنان، فيما برز منذ اللحظة الاولى للاتفاق تعامل رئيس الجمهورية ميشال عون مع الملف بوصفه انجازاً فئوياً حيث غيب بعض المساهمين وعوّم اخرين".

ويضيف المصدر " اما الجديد اليوم فهو الغموض الذي يحيط به القصر الجمهوري اسماء اعضاء الوفد اللبناني الذي سيتوجه الى الناقورة، في ظل معطيات تفيد أن رئيس الجمهورية سيختار وفداً يزيد في تظهير الانجاز بإعتباره انجاز العهد حصراً، وهذا ما ازعج اطرافاً عدة ومن بينهم حلفاء العهد".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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