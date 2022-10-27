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لبنان

المدارس تغلق أبوابها في مخيم نهر البارد... ما هو السبب؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 01:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المدارس في مخيم نهر البارد باقفال ابوابها امام الطلاب، وذلك بسبب الاحداث الاخيرة التي شهدها المخيم، بعد المداهمات التي نفذتها وحدات من الجيش وتم خلالها توقيف عدد من المطلوبين. 
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مخيم نهر البارد

المدارس

الجيش

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