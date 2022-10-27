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لبنان

حراك رئاسي يزعج معوض

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-10-2022 | 02:15
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يبدو ان الحراك الرئاسي على أشده داخل الفريق السياسي القريب والمتحالف مع "قوى الرابع عشر من اذار" على عكس "قوى الثامن من اذار" التي لم تخض عمليا الاستحقاق الرئاسي بعد.

وبحسب مصادر مطلعة فإن حراكا سياسيا له اهداف انتخابية رئاسية، يقوم به نائب حالي على علاقة جيدة بمعظم افرقاء ١٤ اذار، الامر الذي يظهر كأنه منافسة لرئيس "تيار الاستقلال" النائب ميشال معوض.

ويعمل النائب المقصود بشكل كبير على اظهار نفسه اكثر قدرة على خوض الاستحقاق الرئاسي والفوز به، معتبرا انه قادر على استقطاب نواب لم يصوتوا لمعوّض حتى الان".

ووفق المعلومات فان هذا التحرك يزعج معوض وحلفاءه المباشرين، لكن التململ بقي حتى الان داخل الغرف المقفلة ولم يخرج الى العلن.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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