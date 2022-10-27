"تحركات تثير الريبة".. كيف علّق جنبلاط على موضوع توقيع الترسيم اليوم؟

غرّد رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: "لماذا تغييب الجيش من ابرام الاتفاق حول الترسيم الذي يثبت الهدنة ويؤكدها . واين هي الشركة الوطنية للنفط واين هو الصندوق السيادي . ان تحركات المسؤولين في هذا الشأن تثير الريبة وكأن الموضوع هندسة مالية اضافية مصيرها الضياع والهدر".

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