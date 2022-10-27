"تحركات تثير الريبة".. كيف علّق جنبلاط على موضوع توقيع الترسيم اليوم؟

لماذا تغيب الجيش من ابرام الاتقاق حول الترسيم الذي يثبت الهدنة ويؤكدها .واين هي الشركة الوطنية للنفط واين هو الصندوق السيادي .ان تحركات المسؤلين في هذا الشأن تثير الريبة وكأن الموضوع هندسة مالية اضافية مصيرها الضياع والهدر pic.twitter.com/N8FTyVYkIW
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 27, 2022
لماذا تغيب الجيش من ابرام الاتقاق حول الترسيم الذي يثبت الهدنة ويؤكدها .واين هي الشركة الوطنية للنفط واين هو الصندوق السيادي .ان تحركات المسؤلين في هذا الشأن تثير الريبة وكأن الموضوع هندسة مالية اضافية مصيرها الضياع والهدر pic.twitter.com/N8FTyVYkIW