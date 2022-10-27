ما جديد إصابات الكوليرا في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول تطورات حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 41 إصابة جديدة مثبتة في الساعات الـ 24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 346، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة، رفعت العدد التراكمي للوفيات 14.

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