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لبنان
قبيل توقيع اتفاق ترسيم الحدود.. تحليق للطيران الاسرائيلي
Lebanon 24
27-10-2022
|
02:19
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يحلق الطيران الحربي المعادي فوق النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض جدا وينفذ غارات وهمية.
كما سجل تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت.
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