Advertisement

لبنان

قبيل توقيع اتفاق ترسيم الحدود.. تحليق للطيران الاسرائيلي

Lebanon 24
27-10-2022 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1004587-638024593726735520.jpg
Doc-P-1004587-638024593726735520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحلق الطيران الحربي المعادي فوق النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض جدا وينفذ غارات وهمية.
 
كما سجل تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: اتفاق ترسيم حدود بحرية دائمة بين لبنان واسرائيل تطلب شجاعة من الطرفين (الحرة)
lebanon 24
27/10/2022 12:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: "أنا وكلّ اللبنانيين ما منصدّق انّو لمّا منقدر ننتصر على اسرائيل ونسحب من أنيابها الخط 23 وحقل قانا ما منقدر ننتصر على كم صعلوك فاسد قيمته بدولاراته المسروقة من جيوب الناس"
lebanon 24
27/10/2022 12:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ"mtv": لبنان أخذ حقوقه بالكامل "٢٣ زائد" ولا نعترف باسرائيل ولا يوجد خوف أمني من النازحين السوريين بل يوجد خوف مادي لأن المدخول في لبنان بالدولار واذا توقفت المساعدات سيغادرون
lebanon 24
27/10/2022 12:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان واسرائيل نحو إبرام "الاتفاق" قريباً: حل دائم للنزاع البحري
lebanon 24
27/10/2022 12:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2022-10-27
03:36 | 2022-10-27
05:00 | 2022-10-27
04:54 | 2022-10-27
04:30 | 2022-10-27
04:13 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website