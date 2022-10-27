متى تبدأ المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا؟

أعلن المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا أن المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد، اما المراسم الشعبية ستبدأ عند الـ11.30.

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