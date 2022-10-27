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لبنان

متى تبدأ المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 02:26
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أعلن المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا أن المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد، اما المراسم الشعبية ستبدأ عند الـ11.30.
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