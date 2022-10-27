كيف علقت اليونيفيل على توقيع اتفاق ترسيم الحدود؟

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قال المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي لـ"صوت كل لبنان" إنهم سعداء بالنتيجة الإيجابية للاتفاق البحري، مؤكدًا الجهوزية لمساعدة الوسيط الأميركي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة.وشدّد تيننتي على ان هذا الاتفاق سوف يعزز الاستقرار في جنوب لبنان، معتبرًا أنه يمهّد الطريق لمتابعة النقاط العالقة بما خصّ تحديد الخط الأزرق.