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لبنان
جابر: الترسيم منع الحرب إلى أمد
Lebanon 24
27-10-2022
|
02:30
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أكّد الخبير والمحلل العسكري هشام جابر أنّ الترسيم أمّن الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أنه منع الحرب إلى أمد.
وفيما يتعلّق بحقوق لبنان، قال جابر في حديث لإذاعة "صوت كلّ لبنان": "لبنان سلبت منه حقوقه سلفًا في العناوين العريضة وبمسوّدة الاتّفاق".
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ولفت جابر إلى أن الاتفاق إقليمي ودولي وعرابه الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفًا: "لبنان خسر البعض من حقوقه بالمنطقة الاقتصادية النفطية وتخلى عن حقه في الخط 29 وهو ما أجمعت عليه خرائط الخبراء"، مشيرًا إلى ضرورة تحريك ترسيم الحدود البرية.
وعن ترسيم الحدود مع سوريا وقبرص، رأى جابر أنه لا يجب على لبنان التفريط بحقوقه مع الجانب السوري وعليه التعامل بكل ود واحترام مع دولة شقيقة وكذلك مع قبرص.
واعتبر جابر ألا ترابط بين ترسيم الحدود مع قبرص وسوريا والترسيم مع إسرائيل.
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