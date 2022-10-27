قبل التوجه الى الناقورة... الموفد الأميركي يجول على الرؤساء الثلاثة واسرائيل تصدّق على الاتفاق

تتجه الأنظار اليوم الى الجنوب حيث تشهد منطقة الناقورة توقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية بين لبنان واسرائيل، كلّ على حدة، برعاية الأمم المتحدة والوسيط الأميركي اموس هوكشتاين الذي وصل مساء امس الى بيروت.

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بعبدا

ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا توافدا للشخصيات المرتبطة مباشرة بملف ترسيم الحدود، اذ يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب واعضاء الوفد المفاوض من الجانب الأميركي.

وخلال اللقاء، تسلم الرئيس عون من الوسيط الاميركي هوكستين الرسالة الاميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

كما وصل الى بعبدا كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.

الوفد اللبناني الرسمي

واعلنت رئاسة الجمهورية ان الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة يضم مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية ووسام شباط عضو هيئة ادارة النفط واحمد العرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية.

بوصعب

وقال النائب الياس بو صعب من قصر بعبدا "هوكشتاين سلّم عون الرسالة الأميركيّة الرسميّة لاتفاق الترسيم وهي نفسها التي نُشرت سابقاً إنّما أصبحت رسميّة اليوم وقد وافق لبنان على مضمونها، والرئيس عون كلف وفداً لتسليم الرسالة بإسمه الى هوكشتاين في الناقورة".



وتابع: "الرسالة التي نُشرت سابقاً، هي نفسها التي سلّمها هوكشتاين اليوم وتمّ توقيعها لتُصبح رسمية".



وشكر بو صعب "الوسيط الأميركي لجهوده في تذليل الصعوبات ما مكّننا من الوصول لإتفاق الترسيم".

آموس هوكشتاين

بدوره، اكد الموفد الأميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين من بعبدا ان الاتفاق بين لبنان واسرائيل يسمح ببدء العمل في حقل قانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق، وقال: "نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".



وأضاف هوكشتاين من بعبدا: "عقدتُ عدّة اجتماعات هنا وكنتُ أقول دائماً إنّني متفائل وأنا ممتنّ لوصولنا إلى هذا اليوم التاريخي ولتحقيق الاتفاق".



وشدد هوكشتاين، على أن "إتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريباً".



وأضاف: "هذا الاتفاق سيسمح للبنان بدء العمل في البلوك رقم 9 ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان".

السراي الحكومي

عين التينة وفي اطار جولته على الرؤساء، وصل الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

اليونفيل

وقال المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي لـ"صوت كل لبنان" إنهم سعداء بالنتيجة الإيجابية للاتفاق البحري، مؤكدًا الجهوزية لمساعدة الوسيط الأميركي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة.

وشدّد تيننتي على ان هذا الاتفاق سوف يعزز الاستقرار في جنوب لبنان، معتبرًا أنه يمهّد الطريق لمتابعة النقاط العالقة بما خصّ تحديد الخط الأزرق.

الجهات الاسرائيلية

وصدّقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنه "إنجاز دبلوماسي واقتصادي".



وقال: "نحقق ربحًا إقتصاديًا ودبلوماسيًا من إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".



معتبرًا أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل في الاتفاق على الحدود البحرية.

واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية أموس هوكشتاين صباح اليوم في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب،المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا، مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، والوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين.وفي خلال الاجتماع شكر الرئيس ميقاتي السيد هوكشتاين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم.وقال" نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد".وقال" ان التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة اصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الاساسية في تاريخ لبنان ، بعد سنوات من العمل الدؤوب".واكد" ان الاهتمام الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية".وفي ختام اللقاء قدم الرئيس ميقاتي الى هوكشتاين هدية تذكارية.