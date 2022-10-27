بو صعب من بعبدا: عون كلّف وفداً لتسليم الرسالة بإسمه الى هوكشتاين في الناقورة

Advertisement

وبعد اللقاء، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من بعبدا: "هوكشتاين سلّم عون الرسالة الأميركيّة الرسميّة لاتفاق الترسيم وهي نفسها التي نُشرت سابقاً إنّما أصبحت رسميّة اليوم وقد وافق لبنان على مضمونها، والرئيس عون كلف وفداً لتسليم الرسالة بإسمه الى هوكشتاين في الناقورة".