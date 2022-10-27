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لبنان

بو صعب من بعبدا: عون كلّف وفداً لتسليم الرسالة بإسمه الى هوكشتاين في الناقورة

Lebanon 24
27-10-2022 | 03:04
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التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي
 
 
 
وبعد اللقاء، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من بعبدا: "هوكشتاين سلّم عون الرسالة الأميركيّة الرسميّة لاتفاق الترسيم وهي نفسها التي نُشرت سابقاً إنّما أصبحت رسميّة اليوم وقد وافق لبنان على مضمونها، والرئيس عون كلف وفداً لتسليم الرسالة بإسمه الى هوكشتاين في الناقورة".
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وشكر بو صعب "الوسيط الأميركي لجهوده في تذليل الصعوبات ما مكّننا من الوصول لإتفاق الترسيم".

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