من هو الوفد اللبناني الذي سيتوجه الى الناقورة؟

كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلاً من مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية، ووسام شباط عضو هيئة ادارة النفط، واحمد العرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية، ليكون الوفد اللبناني الذي سيحمل رسالة موافقة لبنان الى الناقورة لتسليمها الى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

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