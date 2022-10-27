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لبنان

هوكشتاين من بعبدا: نعيش يوماً تاريخياً

Lebanon 24
27-10-2022 | 03:26
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اعتبر الموفد الأميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين ان الاتفاق بين لبنان واسرائيل يسمح ببدء العمل في حقل قانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق، وقال: "نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".
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وأضاف هوكشتاين من بعبدا: "عقدتُ عدّة اجتماعات هنا وكنتُ أقول دائماً إنّني متفائل وأنا ممتنّ لوصولنا إلى هذا اليوم التاريخي ولتحقيق الاتفاق".

وشدد هوكشتاين، على أن "إتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريباً".

وأضاف: "هذا الاتفاق سيسمح للبنان بدء العمل في البلوك رقم 9 ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان".
 
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