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لبنان

عبدالله: سنقوم بواجبنا مع وزارة الصحة لضبط الفوضى

Lebanon 24
27-10-2022 | 03:37
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "طلب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري رسميا من لجنة الصحة النيابية ومن وزارة الصحة العامة، التشدد في تطبيق القانون الذي يرعى الطب التجميلي، بعد أن بلغ التفلت في هذا الملف أبعادا خطيرة على صحة الناس، وضررا لسمعة لبنان ومستوى الطب فيه. سنقوم بواجبنا مع الوزارة لضبط الفوضى".
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