عبدالله: سنقوم بواجبنا مع وزارة الصحة لضبط الفوضى

طلب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري رسميا من لجنة الصحة النيابية ،ومن وزارة الصحة العامة، التشدد في تطبيق القانون الذي يرعى الطب التجميلي،بعد أن بلغ التفلت في هذا الملف أبعادا خطرة على صحة الناس ،وضررا في سمعة لبنان ومستوى الطب فيه.

سنقوم بواجبنا مع الوزارة لضبط الفوضى !