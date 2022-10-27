في أول تعليق لها... ماذا قالت اسرائيل عن توقيع اتفاق ترسيم الحدود؟

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنه "إنجاز دبلوماسي واقتصادي".وقال: "نحقق ربحًا إقتصاديًا ودبلوماسيًا من إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".معتبرًا أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل في الاتفاق على الحدود البحرية.